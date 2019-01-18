Поражает воображение: у подмосковного экс-чиновника пытаются конфисковать имущество на 10 млрд

Генпрокуратура РФ подала в Мособлсуд иск с требованием обратить в доход государства имущество экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, стоимость которого оценивается в 10 млрд рублей. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры Александр Куренной.

Иск надзорное ведомство подало также еще к 35 соответчикам, среди которых физические и юридические лица.

Ранее в ГП заявили, что у Шестуна обнаружено имущество, не соответствующее его доходам, а именно более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки.

Бывший чиновник обвиняется в незаконной передаче частной компании четырех земельных участков с ущербом бюджету в 62,8 млн рублей.

Напомним, что по данным социологов, разрыв между богатыми и бедными в России - это один из фактов, вызывающих жгучий стыд у населения. При этом люди понимают, что многие богатства нажиты чиновниками неправедно - и резонно ждут от государства "посадок" своих нерадивых слуг. Но при этом сохраняется опасность, что народный гнев может выплеснуться на вообще всех "богатеев" - в том числе, предпринимателей и высокооплачиваемых специалистов, заработавших свои капиталы благодаря экономической сметке и таланту. Между тем, наша страна хорошо знает, что лозунг "грабь награбленное" - приводит лишь к опустошительной деградации страны...

По инф. rosbalt.ru

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