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Популярная голливудская актриса ушла из жизни в хосписе, в 83
По инф. rosbalt.ru   
08 Февраля 2020 г.
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В одном из хосписов Лас-Вегаса скончалась американская актриса, модель, танцовщица, вокалистка Дайанн Торн. Она страдала из-за рака поджелудочной железы, пишет The Hollywood Reporter.

Звезда «Стартрека» умерла в хосписе в Лас-Вегасе

Актрисе, ставшей известной по фильмам «Стартрек» и «Ильза — волчица СС», было 83 года.

Также публике Торн запомнилась по фильмам «Шоу Мерва Гриффина», «Ария», «Дом колдуна», «Пиноккио». Последней ее крупной ролью стала совместная работа с Джеймсом Белуши в фильме «Настоящие мужчины».

По инф. rosbalt.ru

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