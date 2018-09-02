Попрощаться с Иосифом Кобзоном пришли тысячи человек, среди них - первые лица государства

За утро воскресенья не менее 6 тыс. человек пришли проститься с певцом Иосифом Кобзоном в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве. Как сообщает ТАСС, люди несут хризантемы, гвоздики, лилии, тюльпаны, красные, белые и желтые розы. У входа стоят в зал установлены венки от правительства Москвы, Института театрального искусства под управлением Кобзона и учеников его вокального класса.

На церемонию также приехали президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, которые выразили соболезнования вдове и детям Кобзона.

Путин постоял у гроба и почтил память Кобзона минутой молчания, после чего возложил букет у его подножия. Президент сел рядом с вдовой, Нинель Кобзон, и некоторое время беседовал с ней.

Незадолго до президента попрощаться с Кобзоном приехал глава правительства Дмитрий Медведев. Возложив цветы к гробу, он также сел рядом с родными артиста.

Напомним, что народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался накануне на 81-м году жизни. Он будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября рядом с матерью.

По инф. rosbalt.ru

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