Поправочка вышла: над подключением к ИПК дадут все-таки поразмышлять

Законопроект о новой системе пенсионных накоплений — индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) — предусматривает временной период от 1,5 до 5 лет, в течение которого гражданин может принять решение о конвертации пенсионных накоплений в ИПК. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

Схема относится только к конвертации имеющихся накоплений, а не к согласию гражданина отчислять взносы на ИПК от своей зарплаты.

«(В законопроекте — „Росбалт“) будет содержаться юридическая схема, которая предполагает конвертацию обязательств НПФ и ПФР перед физлицами в обязательства по ИПК. У физлиц будет большой большой период, чтобы принять или отказаться. Если они не отказались, но и не приняли, то по истечению этого длинного периода — чуть ли не полтора-два года, а в некоторых случаях и пять лет по „молчунам“ — то в этом случае будет accept (принятие), по Гражданскому кодексу России. Мы не говорим о платежах физлиц на свои счета, мы говорим о том, как конвертируются обязательства пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию в ИПК», — отметил Швецов.

В понедельник РБК со ссылкой на источники сообщал, что подключение граждан к разрабатываемой системе ИПК будет основываться на 158-й статье ГК, которая позволяет считать молчание выражением воли. Таким образом, по информации издания, граждан могут автоматически подключить к отчислению взносов от зарплаты в ИПК, а для отказа надо будет писать заявление.

Как сообщил затем источник ТАСС в финансово-экономическом блоке правительства, эта идея разрабатывалась, но затем от нее было решено отказаться.

По инф. rosbalt.ru

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