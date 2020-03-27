Поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян на два фронта

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну. 48% россиян, которые участвовали в опросе, поддерживают поправку, 47% — нет.

Видеть Путина на посту президента после 2024 года хотели бы 46% респондентов. Обратного мнения придерживаются 40%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом. Он заявил, что голосование о поправках в Конституцию будет перенесено. После Путин подписал соответствующий указ. Точной даты голосования нет.

До этого Конституционный суд России (КС) признал предложенные поправки в Конституцию соответствующими Основному закону. Заключение КС окончательно, не подлежит обжалованию и вступило в силу немедленно после его официального опубликования. Документ действует непосредственно, не нуждается в подтверждении какими-либо другими структурами.

Многие считают, что поправки в Конституцию вносятся именно для того, чтобы Владимир Владимирович остался в роли лидера страны. И вот наши заголовки об этом.Но так ли это на самом деле, и если так, то плохо ли это? Единодушного мнения тут нет, ведь многие попросту больше никого не видят в роли лидера страны. А вот что можно почитать по теме:



По инф. rosbalt.ru

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