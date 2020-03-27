Поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян на два фронта

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну. 48% россиян, которые участвовали в опросе, поддерживают поправку, 47% — нет.
Видеть Путина на посту президента после 2024 года хотели бы 46% респондентов. Обратного мнения придерживаются 40%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».
Ранее президент РФ Владимир Путинвыступил с обращением к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом. Он заявил, что голосование о поправках в Конституцию будет перенесено. После Путин подписал соответствующий указ. Точной даты голосования нет.
До этого Конституционный суд России (КС) признал предложенные поправки в Конституцию соответствующими Основному закону. Заключение КС окончательно, не подлежит обжалованию и вступило в силу немедленно после его официального опубликования. Документ действует непосредственно, не нуждается в подтверждении какими-либо другими структурами.
Многие считают, что поправки в Конституцию вносятся именно для того, чтобы Владимир Владимирович остался в роли лидера страны. И вот наши заголовки об этом.Но так ли это на самом деле, и если так, то плохо ли это? Единодушного мнения тут нет, ведь многие попросту больше никого не видят в роли лидера страны. А вот что можно почитать по теме:
Давний конфликт между Ксенией Собчак и Тиной Канделаки недавно принял новый оборот. Собчак публично обвинила телеведущую в меркантильности, а причиной для этого стала продажа медицинских масок по явно завышенным ценам.
В Бразилии власти рассматривают возможность отправки пенсионеров из городских трущоб на военные корабли ВМС, чтобы они в безопасности могли пережить эпидемию коронавируса. (Что тут можно сказать? Идея, конечно, оригинальная, но вполне себе здравая, учитывая, что пенсионеры не могут находиться в безопасности в трущобах. - прим. МГ.)
Власти практически всех регионов России, похоже, окончательно утвердились: запятую надо ставить после слова «нельзя». Главным становится – поддержать девелопмент в его стремлении как можно выгоднее использовать золотые метры в исторических центрах городов.
"Пока Россия остается относительно незатронутой коронавирусом. Однако богатые россияне проявляют предусмотрительность и создают в своих имениях частные клиники. Для российской системы здравоохранения такое поведение может иметь серьезные последствия", - пишет немецкий журнал Stern.
Почти половина жителей России – женщины. Число получается внушительное, но на него почему-то не всегда обращают внимание в должной мере. Уже который год исправляет эту оплошность Оксана Пушкина, которая своим женским взглядом старается присмотреться к проблемам прекрасного пола.
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES модернизировал конструкцию ЦМК шин КАМА NF 202 315/70R22.5. Была проведена работа по анализу ходимости модели в различных условиях эксплуатации. Кроме того, специалисты учли пожелания потребителей. Плечевая зона шины была улучшена для того, чтобы минимизировать появление концентрации напряжений предельных деформаций. Теперь 315/70R22.5 КАМА NF 202 выпускается на усовершенствованных пресс-формах.
Все мировое театральное сообщество 27 марта Всемирный день театра. Он был установлен в Вене в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
В Египте археологи решили доказать, что знаменитый Большой сфинкс в Гизе был построен не случайным образом, а в строгой ориентации с траекторией движения Солнца. Команда во главе с доктором Захи Хавассом сделала снимки в дни весеннего равноденствия, доказывающие, по ее мнению, эту теорию.
Россиянин, госпитализированный 22 марта на Кубе с коронавирусом, скончался в Институте тропической медицины Педро Кюри. Об этом сообщил директор департамента эпидемиологии Министерстве здравоохранения Кубы Франциско Дуран в ходе состоявшейся в Гаване пресс-конференции.
В Магнитогорске вечером 26 марта в жилом доме на улице Доменщиков случилось ЧП: произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим воспламенением в квартире на втором этаже. Погибли женщина и подросток. В реанимацию с места происшествия увезли годовалого ребенка.
Немецкий пекарь увеличил свой доход, продавая сделанные им торты в виде туалетной бумаги. (Гибкость и креативность мышления - ценное качество, согласитесь. Если кто-то терпит убытки, то кто-то, напротив, наращивает доход. Главное — применить смекалку. - прим. МГ.)
В Чите суд лишил родительских прав женщину, дети которой жили в заброшенном здании вместе с отцом. Он сдавал металлолом и покупал на эти деньги продукты малышам и обогревал их как мог. Это история, которая тронула, пожалуй, каждого. Мы рассказывали о ней...
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