Поможет ли допрос Ахмеда Закаева раскрытию тайны убийства Анны Политковской?

Следственный комитет России согласился провести официальный допрос бывшего лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева в Великобритании по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.

Ведомство не уточняет, когда и как будет проведен допрос.

Адвокаты семьи Политковской опросили Закаева и приобщили протокол опроса к материалам уголовного дела. «В ноябре прошлого года мы провели опрос Закаева в Лондоне. Он довольно убедительно объяснил, почему, с его точки зрения, он совершенно не был заинтересован в убийстве Политковской», — рассказала адвокат Анна Ставицкая.

Ранее бывший сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков назвал Ахмеда Закаева и бизнесмена Бориса Березовского заказчиками убийства Политковской. Сам Павлюченков был осужден по делу об убийстве журналистки.

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В середине июля 2018 года Европейский суд по правам человека признал, что российские власти не приложили должных усилий для вычисления заказчика убийства Анны Политковской, которая была застрелена в 2006 году в подъезде своего дома в Москве.

Polit.ru

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