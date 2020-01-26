ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Помощником в борьбе за похудение может стать чай мате
По инф. rosbalt.ru   
26 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Похудеть и даже избавиться от ожирения способен южноамериканский чай мате. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Иллинойс, их работа опубликована в издании Journal of Functional Foods.

Помощником в борьбе за похудение может стать чай мате

По словам ученых, в этом напитке содержится кофеин, который снижает на 20-40% количество липидов — органических соединений, включающих жиры.

Подтвердить этот вывод исследователям удалось после проведения эксперимента. Ученые в течение месяца кормили две группы подопытных крыс очень калорийной пищей, при этом одной группе давали кофеин, полученный из кофе, мате или из искусственных источников, в количестве, соответствующем четырем чашкам кофе в день, а другой группе — нет. Через четыре недели животные, получавшие кофеин, набрали значительно меньше жира, чем те, которым в организм кофеин не поступал.

Вот что можно еще почитать на тему похудения на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 