Помощником в борьбе за похудение может стать чай мате

Похудеть и даже избавиться от ожирения способен южноамериканский чай мате. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Иллинойс, их работа опубликована в издании Journal of Functional Foods.

По словам ученых, в этом напитке содержится кофеин, который снижает на 20-40% количество липидов — органических соединений, включающих жиры.

Подтвердить этот вывод исследователям удалось после проведения эксперимента. Ученые в течение месяца кормили две группы подопытных крыс очень калорийной пищей, при этом одной группе давали кофеин, полученный из кофе, мате или из искусственных источников, в количестве, соответствующем четырем чашкам кофе в день, а другой группе — нет. Через четыре недели животные, получавшие кофеин, набрали значительно меньше жира, чем те, которым в организм кофеин не поступал.

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По инф. rosbalt.ru

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