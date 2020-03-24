Помощь итальянцам — это хорошо, но самим-то она точно не понадобится?

От президента РФ Владимира Путина и правительства РФ требуют отправить врачей не в Италию, а в российские регионы. Петиция, собравшая уже почти 900 подписей граждан, размещена на сайте change.org. Отметим, что в Италию отправлено уже 14 самолетов с военнослужащими и техникой на борту для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.



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Автор петиции отмечает, что в РФ нет реального охвата населения тестированием на коронавирус. В стране существуют населенные пункты, расположенные в нескольких сотнях километров от ближайшей больницы. «В каком-нибудь Забайклье, в Бурятии, в Якутии — одна районная больница в радиусе 500-600 км. Даже в Ленинградской области, где в сезон проживают более миллиона дачников, до ближайшей палаты интенсивной терапии нужно ехать порой больше 100 км», — указывает автор. Отметим, что в Италию отправлено уже 14 самолетов с военнослужащими и техникой на борту для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает Минобороны РФ.

В петиции подчеркивается, что Италия понесла серьезные потери от коронавируса, однако помогать ей должны страны, способные выделить помощь без фатального для себя ущерба, а Россия этого сделать не может, поскольку сама не подготовлена к эпидемии, считает автор.

Также в петиции отмечается, что население РФ в массе не носит на улице медицинские маски, а бизнес и самозанятые граждане не уходят на карантин, потому что у них нет накоплений, чтобы позволить себе не работать.

По данным автора петиции, «множество ученых… прогнозируют, что Россия столкнется с ситуацией, в которую попала Италия, уже через 8-11 дней». «Нельзя отнимать у нищих и болеющих, чтобы ради внешнеполитических очков передать блага Италии», — пишет автор.

В петиции отмечается, что решение о помощи итальянцам было принято Путиным, чтобы «снискать положительную внешнеполитическую репутацию», но «за свое личное удовольствие Путин будет расплачиваться здоровьем жителей РФ».

Автор требует, чтобы Путин, правительство, Минобороны сосредоточили все усилия на подготовке российских медучреждений к росту числа зараженных коронавирусом, а военные врачи были направлены не в Италию, а в регионы РФ «с наименьшим больничным охватом».

Напомним, в России, по данным оперативного штаба на 23 марта, зафиксировано 438 заболевших коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 52 тыс. 747 человек.

А вот что еще по поводу заболеваемости новым коронавирусом в Италии сообщают местные медики.

Недостаток в Италии материалов и персонала для тестирования на коронавирус стал еще одной причиной высокой смертности от осложнений, вызванных этой инфекцией. Такую версию высказывает газета Corriere della Sera, ссылаясь на помощника генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюса Эйлварда.

По данным издания, изначально тесты делались всем контактировавшим с заболевшими. Однако по мере распространения коронавируса тестировать стали только тех, у кого уже проявились симптомы. В итоге в больницы попадают люди уже в тяжелом состоянии. А поскольку вспышка коронавируса пришлась на регионы Италии с большой долей пожилого населения, выросло число и летальных исходов. Согласно последним данным, 5,4 тысячи человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

В итоге по уровню смертности республика обогнала Китай, Иран и Южную Корею вместе взятые. Сегодня он составляет 9 процентов в целом по стране, а в Ломбардии, где в феврале была выявлена вспышка заболевания, — 12 процентов.

Однако и эти цифры не соответствуют действительности. В статистику попадают только официально подтвержденные случаи. Если бы тестировали всех, было бы выявлено гораздо больше заболевших, и тогда процент смертности был сравним с показателями Китая (3,8 процента), отмечает газета.

Издание также обратило внимание, что курение является фактором риска, наиболее тяжелые случаи были выявлены как раз у курильщиков. А столь большое число заболевших свидетельствует о неблагоприятной экологической обстановке в городах.

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