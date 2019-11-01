«Помогите не стать бомжами»: в Новосибирске военных пенсионеров выселяют из жилья

Митинг военных пенсионеров пройдет в Новосибирске в воскресенье, 3 ноября. Как сообщил новосибирский политик Аркадий Булатов, проведение акции в сквере на улице Орджоникидзе согласовано с муниципальными властями.

Военные выйдут на митинг уже не в первый раз

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Военные пенсионеры, служившие в 39-й Глуховской ракетной дивизии, судебными решениями выселяются из своих квартир. Многие прожили десятки лет в квартирах, которые считали своими, в поселке Гвардейский. Однако по документам Минобороны квартиры продолжали числиться служебными.

Сейчас военное ведомство обратилось в суд с исками о выселениях. Районный суд принял уже 33 решения о выселениях. Без жилья могут остаться еще полтораста семей.

Ранее бывшая сотрудница Глуховской дивизии РВСН, 56-летняя Наталья Мардиева записала видеообращение.

В нем она обратилась к жителям Америки, Германии и Англии с просьбой помочь бывшим российским военнослужащим в приобретении жилья. Российской власти она уже не верит. «Я гражданин Российской Федерации, пенсионер. К этому пафосному статусу с недавнего времени с легкой руки Министерства обороны прибавился еще один статус — я бомж Российской Федерации», — сказала Мардиева.

Лишиться единственного жилья страшно, ведь приобрести новое сейчас могут позволить себе далеко не все. Вот и выходят люди на митинги, пытаясь отстоять свои права. А главное, что примеров таких по стране - масса. Вот только думают ли чиновники идти на встречу людям? Как сказать...

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По инф. rosbalt.ru

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