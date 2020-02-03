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Поматросила и бросила: Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы
По инф. argumenti.ru   
03 Февраля 2020 г.
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Американская актриса Памела Андерсон рассталась со своим пятым супругом всего через 12 дней после свадьбы. Кинопродюсер Джон Питерс ранее признавался, что 35 лет был влюблен в звезду "Спасателей Малибу".

Поматросила и бросила: Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы


В конце января Андерсон и Питерс поженились, однако не прошло и двух недель, как они сообщили о расставании. Памела заявила, что они с Джоном приняли решение пожить раздельно, чтобы "понять, что они хотят друг от друга и от жизни". Подчеркивается, что Андерсон и Питерс не стали запрашивать свидетельство о заключении брака.

Напомним, актриса четыре раза была замужем до этой истории. Столько же браков было в жизни кинорежиссера.

По инф. argumenti.ru

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