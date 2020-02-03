Поматросила и бросила: Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы

Американская актриса Памела Андерсон рассталась со своим пятым супругом всего через 12 дней после свадьбы. Кинопродюсер Джон Питерс ранее признавался, что 35 лет был влюблен в звезду "Спасателей Малибу".

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В конце января Андерсон и Питерс поженились, однако не прошло и двух недель, как они сообщили о расставании. Памела заявила, что они с Джоном приняли решение пожить раздельно, чтобы "понять, что они хотят друг от друга и от жизни". Подчеркивается, что Андерсон и Питерс не стали запрашивать свидетельство о заключении брака.



Напомним, актриса четыре раза была замужем до этой истории. Столько же браков было в жизни кинорежиссера.

По инф. argumenti.ru

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