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Пользуетесь WhatsApp? Будьте внимательнее, чтобы вирус не подхватить!
По инф. rosbalt.ru   
07 Января 2020 г.
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Эксперты предупредили о новом вирусе, который распространяется через мессенджер WhatsApp. Его уже назвали «новогодним» из-за того, что в период праздников пользователи становятся менее внимательными и более доверчивыми к сообщениям с активными ссылками.

Пользуетесь WhatsApp? Будьте внимательнее, чтобы вирус не подхватить!

Вирус зашифрован под приветствие или поздравление, однако при попытке перейти по ссылке открывается веб-страница, зараженная вирусами. Между тем таким образом злоумышленники похищают персональные данные пользователей, которые хранятся на смартфонах.

Разработчики мессенджера рекомендуют блокировать неизвестных отправителей и не переходить по ссылкам.

Еще полезные ссылки о безопасности в интернете для наших продвинутых читателей (и ваших внуков - им тоже советы пригодятся!):

По инф. rosbalt.ru

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