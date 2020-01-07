Пользуетесь WhatsApp? Будьте внимательнее, чтобы вирус не подхватить!

Эксперты предупредили о новом вирусе, который распространяется через мессенджер WhatsApp. Его уже назвали «новогодним» из-за того, что в период праздников пользователи становятся менее внимательными и более доверчивыми к сообщениям с активными ссылками.

Вирус зашифрован под приветствие или поздравление, однако при попытке перейти по ссылке открывается веб-страница, зараженная вирусами. Между тем таким образом злоумышленники похищают персональные данные пользователей, которые хранятся на смартфонах.

Разработчики мессенджера рекомендуют блокировать неизвестных отправителей и не переходить по ссылкам.

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По инф. rosbalt.ru

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