Пользуетесь «вотсапом»? Позаботьтесь, чтобы не отключился!

С 1 февраля мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать устаревшие операционные системы Android 2.3.7 и iOS 8, а также более старые версии. Надо сказать, что "вотсап" - достаточно популярный мессенджер в России, в том числе у старших поколений, во многом благодаря простоте интерфейса. В нем ведут свои чаты родители учеников и детсадовцев, участники жилищных кооперативов и так далее, почему мы привлекаем внимание к проблеме наших пожилых бабушек-онлайн!

Пользователям, желающим сохранить доступ к сервису, разработчики рекомендуют перейти на устройства с операционными системами Android 4.0.3, iOS 9 и их более поздними версиями, а также на телефоны на базе KaiOS 2.5.1 и новее. Об этом сообщается на официальном сайте разработчиков.

Отмечается, что нельзя перенести историю чатов с одной платформы на другую, но у пользователей есть возможность экспортировать свою историю чатов по электронной почте.

Также, говорится в сообщении, некоторые функции WhatsApp в любое время могут перестать работать на устаревших устройствах. В частности, пользователи аппаратов с Android 2.3.7 и iOS 8 уже не могут создавать в мессенджере новые аккаунты — только подключать существующие.

Уважаемые бабушки и дедушки! Если эта информация актуальна для вас - не упускайте из вида: ведь так обидно будет оказаться без связи со знакомыми и родней. Если сложно сделать "апгрейд" - обратитесь к детям-внукам, они обязательно помогут!

По инф. pnp.ru

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