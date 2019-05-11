Пользуетесь "Вайбером" или чем-то подобным? Ваш номер телефона будет известен "кому надо"

Все организации, подпадающие под определение организатора обмена мгновенными сообщениями, то есть мессенджера, автоматически должны выполнять закон об идентификации пользователей по номеру телефона. Это обязательно даже для мессенджеров, которые не внесены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Вся эта юридически-техническая тарабарщина для нас с вами означает одно: обмен сообщениями в мессенджерах (в России популярен "Вайбер", например) - перестает быть анонимным.

По словам представителя ведомства, внесение в реестр — отдельная обязанность, возникающая по запросу правоохранителей в Роскомнадзор об организаторах распространения информации. После получения такого запроса ведомство связывается с ОРИ и запрашивает у него контактные данные, которые включают в реестр, чтобы правоохранители смогли адресно направлять свои запросы.

В реестре ОРИ сейчас — Telegram, WeChat, Mail.ru Агент и мессенджер «Сбербанк-онлайн». По данным Mediascope на февраль, самые популярные мессенджеры в РФ — WhatsApp (31,6 млн человек в месяц), Viber (21,1 млн чел), Telegram (10,9 млн чел), Skype (5,2 млн чел).

Ампелонский подчеркнул, что независимо от того, есть мессенджер в реестре ОРИ или нет, он «обязан соблюдать требования закона».

5 мая вступило в силу постановление правительства РФ о правилах идентификации пользователей мессенджеров. Теперь мессенджеры обязаны передавать электронные сообщения только пользователей, идентифицированных при регистрации по номеру телефона.

Еще раз на пальцах:

"Мессенджер" (не все знают это слово) - это программка на вашем компьютере или в мобильном телефоне, которая позволяет через интернет обмениваться информацией между людьми, вести диалог;

Каждая строчка в мессенджере (будь то невинное "купи хлеба" или гневное "ненавижу нашего губернатора") - становится привязанной к конкретному номеру телефона;

А номер телефона ("симка", которую мы покупаем в салоне связи) - привязан к нашему паспорту.

Вот почему спецслужбам будет легко вычислить любого человека, переписка которого станет вызывать тревогу с точки зрения безопасности. Будем надеяться, что так будут вычисляться исключительно террористы и наркоторговцы...

И еще практический вывод. Иногда к нам обращаются друзья или родственники с просьбой "оформить симку на наш паспорт". Дайте себе минутку подумать: а доверяете ли вы этому человеку? Ведь случись какое расследование из-за его личной переписки — "придут" к вам... Впрочем, это касается любой деятельности, где электронные данные позволяют идентифицировать гражданина (этот процесс неуклонно набирает обороты, по его поводу начинает бить тревогу даже Русская gравославная церковь).

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ