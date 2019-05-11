Пользуетесь "Вайбером" или чем-то подобным? Ваш номер телефона будет известен "кому надо"

Все организации, подпадающие под определение организатора обмена мгновенными сообщениями, то есть мессенджера, автоматически должны выполнять закон об идентификации пользователей по номеру телефона. Это обязательно даже для мессенджеров, которые не внесены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Вся эта юридически-техническая тарабарщина для нас с вами означает одно: обмен сообщениями в мессенджерах (в России популярен "Вайбер", например) - перестает быть анонимным.
По словам представителя ведомства, внесение в реестр — отдельная обязанность, возникающая по запросу правоохранителей в Роскомнадзор об организаторах распространения информации. После получения такого запроса ведомство связывается с ОРИ и запрашивает у него контактные данные, которые включают в реестр, чтобы правоохранители смогли адресно направлять свои запросы.
В реестре ОРИ сейчас — Telegram, WeChat, Mail.ru Агент и мессенджер «Сбербанк-онлайн». По данным Mediascope на февраль, самые популярные мессенджеры в РФ — WhatsApp (31,6 млн человек в месяц), Viber (21,1 млн чел), Telegram (10,9 млн чел), Skype (5,2 млн чел).
Ампелонский подчеркнул, что независимо от того, есть мессенджер в реестре ОРИ или нет, он «обязан соблюдать требования закона».
5 мая вступило в силу постановление правительства РФ о правилах идентификации пользователей мессенджеров. Теперь мессенджеры обязаны передавать электронные сообщения только пользователей, идентифицированных при регистрации по номеру телефона.
Еще раз на пальцах:
"Мессенджер" (не все знают это слово) - это программка на вашем компьютере или в мобильном телефоне, которая позволяет через интернет обмениваться информацией между людьми, вести диалог;
Каждая строчка в мессенджере (будь то невинное "купи хлеба" или гневное "ненавижу нашего губернатора") - становится привязанной к конкретному номеру телефона;
А номер телефона ("симка", которую мы покупаем в салоне связи) - привязан к нашему паспорту.
Вот почему спецслужбам будет легко вычислить любого человека, переписка которого станет вызывать тревогу с точки зрения безопасности. Будем надеяться, что так будут вычисляться исключительно террористы и наркоторговцы...
И еще практический вывод. Иногда к нам обращаются друзья или родственники с просьбой "оформить симку на наш паспорт". Дайте себе минутку подумать: а доверяете ли вы этому человеку? Ведь случись какое расследование из-за его личной переписки — "придут" к вам... Впрочем, это касается любой деятельности, где электронные данные позволяют идентифицировать гражданина (этот процесс неуклонно набирает обороты, по его поводу начинает бить тревогу даже Русская gравославная церковь).
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.