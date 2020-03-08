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Пользователи интернета высмеяли «вкусную» диету Тины Канделаки
По инф. argumenti.ru   
08 Марта 2020 г.
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Тина Канделаки следит за своей фигурой и периодически делится советами с подписчиками. По мнению звезды, в первую очередь похудение зависит от питания, а не от спорта.

Пользователи интернета высмеяли «вкусную» диету Тины Канделаки


Телеведущая рассказала подписчикам про свою диету и порекомендовала придерживаться ее, чтобы всегда оставаться в отличной форме. Звезда считает, что «правильное питание должно быть вкусным», и в день употребляет 1500 калорий. В качестве завтрака Канделаки съедает грейпфрут и белковый торт с кокосом, на обед – чиа-пудинг с черникой и сибас с миксом овощей. Ужинает телеведущая лососем со спаржей.

Подписчики отметили, что такое питание и правда должно быть очень вкусным, однако попробовать подобные блюда может далеко не каждый.

– Конечно, меню потрясающее! И каждый рад был бы сидеть на такой диете. Вот только доступность для народа оставляет желать лучшего, - заявил звезде один из подписчиков.

По инф. argumenti.ru

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