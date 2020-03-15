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Пользователи интернета попросили Анастасию Волочкову «не играть со смертью»
По инф. rosbalt.ru   
15 Марта 2020 г.
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Пользователи Инстаграма всполошились из-за видео из ресторана с участием балерины Анастасии Волочковой, где сервировка стола включала ёмкость с сухим льдом.

Пользователи интернета попросили Анастасию Волочкову «не играть со смертью»


Артистку и её знакомых картина с дымом, окутавшим бокалы и тарелки, впечатлила, но часть комментаторов была другого мнения. «Опять сухой лёд!» — пишут пользователи, спрашивая, «забыли про вечеринку блогеров в сауне?». Кто-то откровенно призвал празднующих «не играть со смертью».

Сама балерина от комментариев по этому поводу воздержалась.

По инф. rosbalt.ru

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