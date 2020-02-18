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Полуголая внучка Ротару рассказала о своей новой песне
|По инф. rosbalt.ru
|18 Февраля 2020 г.
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В семье 72-летней народной артистки — советской и украинской певицы Софии Ротару растет достойная смена. Пробует себя в вокале её 18-летняя внучка Соня Евдокименко.
Соня уехала на учебу в Нью-Йорк, встречается с коллекционером Марко Дюменилом и охотно рассказывает в Инстаграме о своей жизни.
Рассказ порой получается провокационным. Так, сообщение о том, что у нее «совсем скоро» выйдет новый сингл, девушка проиллюстрировала своей откровенной фотографией. Евдокименко надела на голое тело топ из сетки, а сверху лишь накинула пиджак.
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