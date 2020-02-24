Полторы тысячи самарцев митинговали против мусорной реформы и коммерциализации «скорой помощи»

В Самаре около 1,5 тыс. человек вышли на акцию против мусорной реформы и перевода скорой помощи в частные руки. Также они потребовали вернуть льготы пенсионерам.

Как пишет 63.ru, горожане выступили за пересмотр системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которую ввели с 2019 года. Вывоз одного кубометра мусора оценили в 598 рублей. Однако митингующие считают, что рассчитывать плату за вывоз мусора по квадратным метрам абсурдно, так как «мусорят не метры, а люди».

Кроме того, тревогу самарцев вызывает новая схема работы станции скорой помощи. С 1 мая автопарк ей предоставит коммерческая структура за 1 млрд рублей из регионального бюджета.

Также участники митинга призвали вернуть пенсионерам льготы, отмененные несколько лет назад.

Другие новости Самары и области — по ссылке на сайте для пенсионеров.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...