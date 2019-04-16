Польша: "Дорогу молодым! На пенсию — пораньше!"

В Варшаве решили, что для экономики будет лучше, если пожилые люди начнут быстрее освобождать рабочие места. И понизили возраст выхода на заслуженный отдых.

Последние годы стали периодом значительного реформирования пенсионных систем в разных странах мира. При этом во многих государствах (Россия, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Дания, Бразилия, Австралия), законодатели пошли путем увеличения пенсионного возраста. Причины, в целом, общие: пенсионные системы разных стран столкнулись с такими проблемами, как старение и сокращение населения — отсюда нехватка денег на систему солидарного пенсионного обеспечения, при котором работающие отчисляют деньги на пособие старикам.

В тех же странах, где и ранее преобладали обязательная накопительная и добровольная накопительная системы, повышать пенсионный возраст приходится, чтобы сохранить наполненность экономики рабочей силой. Проще говоря, из-за падения рождаемости становится меньше молодежи и банально не хватает рабочих рук. А решать проблему, пуская мигрантов, не хочется.

О наболевшем: повышение пенсионного возраста в России. Как это было, какие аргументы выдвигались против неоднозначного решения властей?

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Но в других странах — Италии, Польше, Китае — возраст выхода на пенсию, наоборот, снижают. Там свои соображения. Например, в Италии так хотят снизить безработицу среди молодежи — чтобы пожилые не засиживались на рабочих местах, а уходили на государственный вэлфер. В Китае пытаются просто ускорить оборот рабочей силы на фоне стагнации экономики: она уже не нуждается во всех рабочих руках подряд, а вот как раз молодые — нужны. В Польше же хотят «подстегнуть» экономику в целом.

Одна из главных проблем быстрорастущей польской экономики в последнее десятилетие — нехватка рабочих рук. Но при этом польское правительство сформировано правящей правоконсервативной партией «Право и справедливость». То есть оно выступает против допуска в страну мигрантов нехристианского вероисповедания, а также беженцев из Африки и Ближнего Востока. Причем по этому вопросу Варшава даже идет на открытый конфликт с Брюсселем.

Дело в том, что правительство Польши нашло своеобразное решение проблемы рабочих рук — оно активно привлекает трудовых мигрантов из Украины и Белоруссии. Их там, по большинству оценок, уже порядка двух миллионов. Варшава довольна: языковых трудностей минимум, культурных и религиозных — и вовсе нет. Получается, что собственную польскую молодежь можно задействовать на более высоких и «интеллектуальных» позициях, благо, должности, требующие ручного труда (да и многие более сложные тоже) уже «закрыты» украинцами и белорусами.

Поэтому польское правительство решило, что если позволить пожилым гражданам страны раньше уходить на покой, то польская молодежь сможет быстрее подниматься по карьерной лестнице. А принесенные ею новые технологии и подходы дадут новый импульс развитию страны.

1 октября 2017 года в Польше вступил в силу закон о снижении пенсионного возраста. Согласно ему мужчины могут оформлять себе пенсию с 65 лет, а женщины — с 60. До этого пенсионный возраст для обоих полов составлял 67 лет.

«Польское правительство дает полякам право выбора. Если кто-то захочет работать дольше, то может это сделать. Снижая пенсионный возраст до 60 лет для женщин и 65 для мужчин, мы возвращаем нашим землякам достойный выбор», — заявила тогда глава правительства Польши Беата Шидло. По ее словам, в бюджете страны есть средства, так что Фонду социального страхования (ZUS) Польши не грозит банкротство, в нем достаточно средств для погашения растущих пенсионных выплат.

На момент принятия нового закона воспользоваться правом более раннего выхода на пенсию планировали 82% поляков — таковы данные Фонда социального страхования (ZUS). И тогда эксперты точно предсказали, что далее эта тенденция будет только усиливаться. Причина в том, что сумма предварительных взносов делится на среднюю продолжительность жизни. Соответственно, когда продолжительность жизни возрастает, размер пенсии уменьшается. Это означает, что все больше людей, вне зависимости от того, сколько они будут работать, получат минимальную пенсию. В такой ситуации радовому работнику выгодно раньше прекратить трудовую деятельность и получать доплаты до минимальной пенсии из бюджета.

Снижение пенсионного возраста было одним из предвыборных обещаний партии «Право и справедливость» (PiS), одержавшей победу на парламентских выборах в октябре 2015 года. Польский сейм проголосовал за этот закон 16 ноября 2016 года. За остаток 2017 года на реализацию закона был потрачен 1 млрд злотых (€240 млн). На протяжении 2018-го на пенсионное обеспечение было потрачено уже 10 млрд злотых (больше €2,3 млрд). В том году на пенсию в Польше вышло примерно 330 тыс. человек. Причем в 2020 году предполагается рассмотреть возможность нового снижения пенсионного возраста. Однако по новым правилам поляки имеют право работать и по его достижении. Каждый дополнительный год работы означает повышение пенсии.

Теперь о деньгах. Средняя пенсия в Польше примерно равна 40% средней заработной платы. Полное пенсионное пособие выплачивается спустя 40 лет трудового стажа, однако на пенсию мужчины при желании могут выйти после 20 лет работать, женщины — через 15 лет. Таким образом основная масса пенсионеров получает от 1500 до 2000 злотых, то есть 350-470 евро. Не слишком, кажется, много по европейским меркам, но жизнь здесь достаточно дешевая — в хорошем смысле.

ZUS считается службой управления пенсионного страхования. Этот фонд также отвечает за государственные медицинские страховки и другие типы личного страхования. Все работающие граждане и легальные иммигранты обязаны платить в ZUS пенсионные взносы. Они делятся на несколько категорий: собственно, на пенсию — 19% от зарплаты; на страховку по инвалидности — 8% от заработка; на медицинское обслуживание — около 3% и. т. д. Такая достаточно сложная система страхования охватывает многие стороны жизни граждан, позволяя им в случае потери трудоспособности или при выходе на пенсию остаться социально защищенными.

А 4 октября 2018 года Сейм Польши принял закон о плановых капиталовложениях работников. Он предусматривает создание частной и добровольной системы дополнительных сбережений на период пенсии. В реализации программы должны участвовать государство, работодатели и работники.

По мнению Марцина Хорала, депутата от «Права и справедливости», у нового закона есть преимущества: «Во-первых, новый закон является ответом на имеющуюся в Польше демографическую проблему. Речь идет о том, что пропорция между пенсионерами и работающими в течение ближайшего времени будет увеличиваться, в связи с чем нам необходимы дополнительные источники финансирования пенсионеров, чтобы они не оказались слишком низкими. Новый закон предусматривает добровольность, никого не будут заставлять участвовать в этой программе. Если человек хочет, то может воспользоваться дополнительным предложением по увеличению своих сбережений на время пенсии».

Конкретный размер пенсии в Польше высчитывается по сложной формуле в зависимости от установленного законом возраста дожития человека в среднем, а также от суммы его пенсионных взносов. Далее пенсия индексируется с учетом инфляции. В случае смерти получателя, его родственники имеют право на одну гарантированную выплату.

Поскольку Польша очень старается (в отдельных моментах) соответствовать нормам ЕС, о пенсионерах здесь заботятся и дпполнительно. В определенные дни магазины всех торговых сетей устраивают для них распродажи продуктов и разных товаров по сниженным ценам. Местные власти проводят бесплатные экскурсии и мероприятия, создают клубы по интересам. Ну и, конечно, католическая церковь не оставляет пенсионеров без внимания — ведь это, пожалуй, самые добросовестные прихожане.

Примечательно, что в 2017 году Еврокомиссия (правительство ЕС) серьезно критиковала Польшу за решение снизить пенсионный возраст. В ответ в Варшаве профсоюз «Солидарность» устроил протест у здания представительства Еврокомиссии из-за вмешательства в польские дела.

Перевод Inopressa.ru

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