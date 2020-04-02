Полное издание «Евгения Онегина» увидело свет 187 лет назад

187 лет, 2 апреля 1833 года, назад было впервые опубликовано полное издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина. До этого роман в стихах, как его назвал сам автор, выходил отдельными главами, чем был очень доволен издатель писателя, думающий о капитале.

Александр Пушкин подсчитал: на создание произведения у него ушло 7 лет 4 месяца и 17 дней. Изначально произведение печаталось книжками с отдельными главами, которые можно было переплести между собой. Читатели ждали следующих глав. В 1827 году, после выхода третьей главы, издатель Пётр Плетнёв писал Пушкину: «Не отставай от работы своего романа. Это вернейший капитал, который у тебя перед глазами». А в следующем письме прибавил: Ни что так легко не даст денег, как Онегин, выходящий по частям, но регулярно через два или три месяца (...) Он, по милости Божией, весь написан. Только перебелить, да и пустить».

Также известно, что Пушкин, работая над произведением, не знал, какая будет концовка, так что у Онегина могла быть другая судьба. Пушкин рассказывал своему другу Борису Юзефовичу, что Евгений «должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов». Но, видимо, писатель решил дать возможность читателю самому додумать конец.

«Евгения Онегина» называют энциклопедией русской жизни — автор показывает быт, привычки, интересы людей его эпохи, деревню, светский Петербург. Это произведение стало и кладезем цитат: «Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь», «Привычка свыше нам дана: Замена счастию она»... А вот ещё одна известная фраза до сих пор вызывает споры — какой смысл вкладывал в неё автор? Все помнят строчки «Чем меньше женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей». Но после рассуждений на две строфы Пушкин пишет «Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей Был жертвой бурных заблуждений И необузданных страстей». Так что первая мысль, вполне возможно, рассматривалась как заблуждения молодого Евгения.

А вот еще несколько интересных фактов о романе, которые отмечаются на сайте Года литературы :

Название «Евгений Онегин» говорит читателю — современнику Пушкина, что герой, чье имя обозначено в названии книги, никак не мог быть реальным. Это складывается из следующего: Евгений Онегин — дворянин. Но фамилия реального дворянина могла быть связана с рекой, только если вся река была в его владениях. Сложно представить единоправное владение Онегой. Аналогично с фамилией Владимира Ленского. Начав писать первые главы, Пушкин не имел в голове общего замысла. Он выстроился в ходе написания. И несмотря на это, все сюжетные линии будто арифметически просчитаны и связаны в единое целое. В первых главах появлялись реальные люди из окружения молодого Пушкина. В основном люди театра. Пятая глава была проиграна Пушкиным в карты. (Александр Сергеевич был заядлый игрок и даже состоял у московской полиции на особой заметке, как известный банкомет.) Проиграв все деньги, Пушкин в пылу азарта попытался отыграться и поставил рукопись 5-й главы, которая также имела и вполне реальную стоимость: издатель платил Пушкину 25 рублей за строку! Стали играть снова, и опять Пушкин проиграл — рукопись перешла к Загряжскому. Тогда Александр Сергеевич поставил на кон ящик с дуэльными пистолетами… И — удача улыбнулась ему: он отыграл «Онегина», свой денежный проигрыш да еще тысячи на полторы «пощипал» компаньона по игре! Правда, сам Пушкин факт проигрыша рукописи категорически отрицал, уверяя, что «расплатился экземплярами книги». У самого Пушкина было на счету 20 дуэлей. Что любопытно: последняя дуэль, с Дантесом, состоялась по той же причине, что и у Онегина с Ленским — правда, в довольно общем смысле. Зато технические подробности собственной гибели поэт, к сожалению, предвидел довольно точно: Дантес, как и Онегин, выстрелил, не доходя до барьера, пока Пушкин, как и Ленский, только целился. И еще одно совпадение: Онегину и Дантесу в этот момент было по по 25 лет. Строки о месте захоронения Ленского дают понять, что Ленский не похоронен на кладбище. Так как дуэли были запрещены, его смерть скорее всего представили как самоубийство, чтобы избежать скандала, и похоронили вне кладбища.



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По инф. Парламентской газеты

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