Полное издание «Евгения Онегина» увидело свет 187 лет назад

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
187 лет, 2 апреля 1833 года, назад было впервые опубликовано полное издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина. До этого роман в стихах, как его назвал сам автор, выходил отдельными главами, чем был очень доволен издатель писателя, думающий о капитале.
Александр Пушкин подсчитал: на создание произведения у него ушло 7 лет 4 месяца и 17 дней. Изначально произведение печаталось книжками с отдельными главами, которые можно было переплести между собой. Читатели ждали следующих глав. В 1827 году, после выхода третьей главы, издатель Пётр Плетнёв писал Пушкину: «Не отставай от работы своего романа. Это вернейший капитал, который у тебя перед глазами». А в следующем письме прибавил: Ни что так легко не даст денег, как Онегин, выходящий по частям, но регулярно через два или три месяца (...) Он, по милости Божией, весь написан. Только перебелить, да и пустить».
Также известно, что Пушкин, работая над произведением, не знал, какая будет концовка, так что у Онегина могла быть другая судьба. Пушкин рассказывал своему другу Борису Юзефовичу, что Евгений «должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов». Но, видимо, писатель решил дать возможность читателю самому додумать конец.
«Евгения Онегина» называют энциклопедией русской жизни — автор показывает быт, привычки, интересы людей его эпохи, деревню, светский Петербург. Это произведение стало и кладезем цитат: «Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь», «Привычка свыше нам дана: Замена счастию она»... А вот ещё одна известная фраза до сих пор вызывает споры — какой смысл вкладывал в неё автор? Все помнят строчки «Чем меньше женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей». Но после рассуждений на две строфы Пушкин пишет «Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей Был жертвой бурных заблуждений И необузданных страстей». Так что первая мысль, вполне возможно, рассматривалась как заблуждения молодого Евгения.
А вот еще несколько интересных фактов о романе, которые отмечаются на сайте Года литературы:
Название «Евгений Онегин» говорит читателю — современнику Пушкина, что герой, чье имя обозначено в названии книги, никак не мог быть реальным. Это складывается из следующего: Евгений Онегин — дворянин. Но фамилия реального дворянина могла быть связана с рекой, только если вся река была в его владениях. Сложно представить единоправное владение Онегой. Аналогично с фамилией Владимира Ленского.
Начав писать первые главы, Пушкин не имел в голове общего замысла. Он выстроился в ходе написания. И несмотря на это, все сюжетные линии будто арифметически просчитаны и связаны в единое целое.
В первых главах появлялись реальные люди из окружения молодого Пушкина. В основном люди театра.
Пятая глава была проиграна Пушкиным в карты. (Александр Сергеевич был заядлый игрок и даже состоял у московской полиции на особой заметке, как известный банкомет.) Проиграв все деньги, Пушкин в пылу азарта попытался отыграться и поставил рукопись 5-й главы, которая также имела и вполне реальную стоимость: издатель платил Пушкину 25 рублей за строку! Стали играть снова, и опять Пушкин проиграл — рукопись перешла к Загряжскому. Тогда Александр Сергеевич поставил на кон ящик с дуэльными пистолетами… И — удача улыбнулась ему: он отыграл «Онегина», свой денежный проигрыш да еще тысячи на полторы «пощипал» компаньона по игре! Правда, сам Пушкин факт проигрыша рукописи категорически отрицал, уверяя, что «расплатился экземплярами книги».
У самого Пушкина было на счету 20 дуэлей. Что любопытно: последняя дуэль, с Дантесом, состоялась по той же причине, что и у Онегина с Ленским — правда, в довольно общем смысле. Зато технические подробности собственной гибели поэт, к сожалению, предвидел довольно точно: Дантес, как и Онегин, выстрелил, не доходя до барьера, пока Пушкин, как и Ленский, только целился. И еще одно совпадение: Онегину и Дантесу в этот момент было по по 25 лет.
Строки о месте захоронения Ленского дают понять, что Ленский не похоронен на кладбище. Так как дуэли были запрещены, его смерть скорее всего представили как самоубийство, чтобы избежать скандала, и похоронили вне кладбища.
Еще новости культуры на портале для пожилых – читаем по ссылке.
Родители осужденных по делу «Сети» попросили отпустить их детей из СИЗО под домашний арест из-за распространения коронавирусной инфекции. Они отправили обращения президенту РФ, в Генпрокурору, Следственный комитет, ФСИН и уполномоченному по правам человека.
Волна опасений снова охватила Британию: как сообщает газета The Sun, коронавирус нашли у камердинера Её Величества королевы Елизаветы II. Источник, приближенный к королевской семье, рассказал, что заболевший занимал весьма высокую должность и ежедневно контактировал с хозяйкой Букингемского дворца.
В Москве и Подмосковье в ближайшее время запустят систему, позволяющую следить за перемещениями жителей во время самоизоляции. Никаких "бумажек" не будет: население агломерации сможет пользоваться электронными метками. И никаких блокпостов между Москвой и Подмосковьем вопреки слухам не будет: власти соседних регионов продолжат бороться с вирусом сообща.
В Польше во время проведения реставрационных работ в одной из церквей был обнаружен небольшой серебряный саркофаг. Его анализ показал, что он содержит мощи святой Ядвиги Силезской, которые более двух столетий считались пропавшими.
Эксперты из Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в долине Сены на севере страны обнаружили небольшой некрополь, возраст которого составляет около 7000 лет.
Семья Брукс из Великобритании на себе испытала всю опасность коронавирусной пандемии. Двое членов их семьи скончались от инфекции, а после похорон коронавирусом заболели практически все оставшиеся в живых родственники.
На Горьковском автомобильном заводе заявили, что в 2020 году будут восстановлены заброшенные машины из секретного ангара. Найдены прототипы были на территории завода, который находится в Нижнем Новгороде. Отправятся отреставрированные автомобили в музей ГАЗ.
Полиция Новокузнецка завела административное дело против 33-летней местной жительницы за распространение фейковой информации. На своей старание в соцсети женщина утверждала, что в одной из городских больниц скончался пациент с коронавирусом.
Закрытый на карантин город Лландидно на северо-западе Уэльса в Великобритании атаковали дикие козлы. Животные заполонили улицы — они ощипывают растения в садах и клумбах, гуляют, где хотят. Происходит это по всему миру. Например, в Индии на городские магистрали вышли циветты.
64-летний итальянский певец и автор песен Пупо, огромная звезда восьмидесятых, опубликовал видеообращение, в котором благодарит Россию за помощь, оказываемую его стране в это крайне сложное и опасное время. Напомним, Россия отправила в Италию больше десятка самолетов с врачами и медтехникой.
За кашель в общественном месте по предварительному сговору – до двух лет лишения свободы. Производители туалетной бумаги возглавили список «Форбс». Пассажиры автобуса вздохнули спокойно, когда закашлявшийся попутчик объяснил, что у него туберкулёз. Словом, пандемия пандемией, карантин карантином, а День смеха пропустить нельзя. Гость на удалении – Александр Демидов, актёр, сценарист, один из основателей комического театра «Квартет И».
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.