Полковник ФСБ Черкалин признал, что у него есть 4 млрд. Готов вернуть. И запонки тоже!

Причастный к делу о мошенничестве на 490 млн рублей и получению взятки в $850 тыс. начальник Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ полковник Кирилл Черкалин готов вернуть в казну 6 млрд рублей.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Владимира Михайлова, его клиент признает, что располагает такой суммой денег. По словам защитника, Черкалин согласен со взысканием в доход государства $200 тыс. 500, 900 тыс. рублей, $50 млн 490 тыс., 1 млн 978 тыс. евро, 16 млн 145 тыс. рублей и $22 млн 56 тыс.

Также полковник готов к конфискации 793 тыс. рублей, часов, запонок и Porsche Cayenne.

Напомним, что в ходе обысков дома и на работе у полковника изъяли ценности на 12 млрд рублей, среди которых коллекции часов и драгоценности. Его обвиняют в получении $850 тыс. от одной компании за покровительство, а также в мошенничестве на 490 млн рублей. Мы несколько раз писали об этой шокирующей истории - одной из самых громких в нынешних делах о коррупции:

По инф. rosbalt.ru

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