Полиция ищет пострадавших от мошенниц, "снимающих порчу"

Иркутская полиция задержала очередных мошенниц, занимавшихся «снятием порчи».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в полицию обратилась за помощью пенсионерка, заявившая о том, что днем к ней подошли две неизвестные женщины. Одна из них представилась «целительницей» и рассказала, что на пожилую женщину, ее детей и внуков наложена «порча». Чтобы избавить от надуманных неприятностей аферистка предложила заплатить за обряд очищения, на что потерпевшая согласилась и передала более 90 тысяч рублей.

Проведенный комплекс оперативно-розыскных мероприятий позволил сотрудникам уголовного розыска выйти на след предполагаемых мошенниц. Вскоре они были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались две уроженки Красноярского края в возрасте 35 и 37 лет.

В ходе неотложных следственных действий полицейские собрали достаточную доказательственную базу. Вместе с тем, потерпевшая уверенно опознала одну из подозреваемых. В свою очередь заявительница) искренне поблагодарила сотрудников полиции, оперативно раскрывших преступное посягательство в отношении нее.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество.

По ходатайству следствия суд избрал обеим фигуранткам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, у полицейских есть основания полагать, что заявительница – не единственная жертва так называемых гастролеров. По информации оперативников, не исключено, что от их действий могли пострадать жители из других городов, таких как Кемерово, Абакан и Красноярск.

Люди, которые пострадали от их противоправных действий, могут обратиться по телефону: 8 (3952) 32-00-02.

Также полиция продолжает расследовать уголовное дело в отношении организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств, совершенных под видом социальных работниц. После публикации сведений об их задержании, многие пожилые люди, ранее принимавших на дому «соцработников» решили проверить наличие имеющихся у них сбережений. В результате еще трое граждан обратились в ОВД с заявлениями о совершенных хищениях.

В частности 88-летняя жительница микрорайона Первомайский вместо 320 тысяч рублей обнаружила у себя билеты «банка приколов». Еще порядка 200 тысяч рублей недосчиталась пенсионерка, проживающая в Академгородке.

В свою очередь, в отдел на днях обратился сын другой пожилой иркутянки, взявший у своей матери 70 тысяч рублей для осуществления покупок. В процессе расчета выяснилось, что полученные купюры не являются денежными средствами, а лишь имитируют их.

По каждому из заявленных фактов следственные органы проводят комплекс необходимых следствий действий с целью установления причастности задержанных лиц к этим мошенничествам, сведениями о которых не располагали правоохранительные органы.

По инф. Телеинформа

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