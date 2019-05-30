Полиция докладывает о задержании десятков жуликов от ЖКХ

МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Речь идет о навязывании услуг по замене оборудования по завышенной в десятки раз стоимости. По предварительной оценке, от действий мошенников пострадали более 100 граждан, в основном пожилых одиноких людей и лиц с ограниченными возможностями.

Преступная схема заключалась в том, что злоумышленники входили в доверие к жильцам многоквартирных домов и под предлогом предстоящего капремонта навязывали замену труб отопления и водоснабжения. В итоге никакая замена не производилась, вовлеченные в действия мошенников сантехники имитировали ремонтно-монтажные работы, после чего с потерпевших брали оплату за «услуги».

Как сообщили в МВД, среди 60 задержанных, которые работали в группах по 15 человек, кроме рядовых участников есть и предполагаемые организаторы всей схемы.

Также были проведены обыски в Москве, Петербурге, Московской и Тверской областях в помещениях, которые мошенники арендовали в различных бизнес-центрах под офисы, колл-центр и бухгалтерию. Во время обысков изъяты предметы и документы, которые могут стать доказательством преступлений.

Оперативно-розыскные действия продолжаются, возбуждены дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ