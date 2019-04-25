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Полицейский спас пенсионера на пожаре
По инф. rosbalt.ru   
25 Апреля 2019 г.
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В подмосковном Клину полицейский пришел на помощь пенсионеру, оказавшемуся в ловушке в горящем доме.

Полицейский спас пенсионера на пожаре

Инцидент произошел в деревне Лаврово, сообщили «Росбалту» в пресс-службе подмосковной полиции. Капитан полиции, проезжая на служебном автомобиле мимо деревни, заметил, что у одного из домов горит крыша и мужчину на первом этаже, который звал на помощь. Полицейский вызвал пожарных и, разбив стекло, проник в дом, чтобы помочь пенсионеру выбраться из огня.

Страж порядка также организовал эвакуацию других жильцов дома. Прибывший на место инцидента пожарный расчет ликвидировал возгорание.

По инф. rosbalt.ru

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