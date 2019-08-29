Полицейские принудили 17-летнюю девчушку к сексу. Безобразие? Мягко сказано!

В Краснодарском крае задержаны трое полицейских, в отношении которых возбуждено уголовное дело о принуждении 17-летней спортсменки к действиям сексуального характера. (Вместо того, чтобы заниматься охраной порядка, доблестные полицейские подростков к сексу принуждают... в ужасном мире мы оказались! - прим. МГ.)





К сексу принудили 17-летнюю спортсменку из Московской области, которая приехала в регион на матч по пляжному волейболу.

По версии следствия, сотрудники патрульно-постовой службы принудили спортсменку к сексу в ночь на 26 августа на пляже в поселке Витязево под Анапой. Местные СМИ сообщают, что изначально полицейские обнаружили там пару, занимающуюся сексом, однако молодого человека они быстро отпустили. Девушку принудили к действиям сексуального характера, пообещав не привлекать ее к административной ответственности.

О случившемся на пляже стало известно после того, как волейболистка вернулась на спортивную базу.

По теме: лауреат Нобелевской премии мира Денис Муквеге оперирует изнасилованных женщин и обвиняет международное сообщество в том, что оно закрывает глаза на проблему мирового масштаба.

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В настоящее время начальник полиции Анапы Андрей Раппа отстранен от службы. Кроме того, решается вопрос об увольнении непосредственных руководителей подозреваемых.

На резонансное происшествие в селе Витязево отреагировали в городской администрации. «Скрывать такие происшествия нельзя, и замалчивать никто не собирается. Но вопиющий случай в Витязево не должен бросать тень на всю полицию города! Здесь работает много профессионалов, опытных и порядочных сотрудников. А негодяи обязательно должны понести наказание по всей строгости закона!» — заявил глава Анапы Юрий Поляков.

Согласно закону о полиции, сотрудник МВД должен принимать и регистрировать заявления о преступлениях, в том числе об административных правонарушениях. Также сотрудники полиции имеют право на ношение и хранение огнестрельного оружия и специальных средств.

Насилие, жестокость и вседозволенность - с этим может столкнуться в жизни каждый. Заголовки о случаях изнасилования мелькают с завидной регулярностью, в число жертв кто только не попадает - и груднички, и подростки, и пенсионерки. То есть фактически изнасилование - это дело случая, а под масокй насильника может скрываться очень даже положительный знакомый или, хуже того, родной человек. А самое страшное, что зачастую после изнасилования человек оказывается попросту раздавлен - и физически, и психологически... начать доверять людям после этого бывает ох как непросто. Другой вопрос - это равнодушие и вседозволенность сотрудников органов. Мало того, что они порой попросту оказываются глухи к просьбам о помощи, так еще и вот позволяют себе даже такое...



Вот несколько тревожных заголовков на эту тему:

Polit.ru

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