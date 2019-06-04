Политическая погода в России: примерно каждый четвертый чувствует "запах жареного"

Почти четверть россиян считают возможными массовые акции против падения уровня жизни, а около 27% россиян не отрицают возможность личного участия в протестах, митингах или забастовках.

Как показывают результаты опроса «Левады-центра», 69% опрошенных считают подобные акции маловероятными и участвовать в них не намерены.

24% опрошенных не исключают возможность проведения акций с политическими требованиями, 22% готовы в них участвовать. При этом 71% считают политические митинги или забастовки маловероятными, 74% не примут в них участия.

Большинство — 87% — не замечали протестных акций в своем городе в последние пару месяцев. О ситуации в Екатеринбурге, где местные жители встали на защиту сквера от постройки в нем храма, слышали 42% опрошенных, при этом внимательно следили за развитием событий 17%. 41% респондентов ничего не знает об этом.

О протестах против строительства полигона Шиес в Архангельске известно меньшему числу людей — 61% признались, что ничего не слышали об этом ранее. Еще 74% ничего не знают о протестах против переноса границ между Ингушетией и Чечней.

Стоит отметить, что основными раздражителями в отношениях людей и власти сегодня выступают:

Есть такое чувство, что стоит добавиться сюда еще парочке каких-то факторов - и недовольство действительно начнет выплескиваться в повсеместную протестную активность. Вот примерно четверть населения - как раз и ощущает, что "в воздухе пахнет жареным". Много это или мало? Ну, сами оценивайте. Только - не стоит отмахиваться, а то потом опять "как обухом по голове". Знаем, проходили!

По инф. rosbalt.ru

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