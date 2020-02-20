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Покусанная собакой пенсионерка добилась компенсации от владельца пса
По инф. "Российской газеты"   
20 Февраля 2020 г.
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Кочевский районный суд Пермского края взыскал с владельца собаки 120 тысяч рублей в пользу покусанной животным пожилой женщины. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Покусанная собакой пенсионерка добилась компенсации от владельца пса: целых 120 тысяч!

На 78-летнюю жительницу села Кочево набросилась собака, бродившая по улицам. Престарелая женщина отбивалась от пса как могла, но тем не менее он искусал ей руки и ноги. Причем раны были настолько серьезные, что старушке пришлось потом долгое время лечиться.

Когда она пришла в себя, то обратилась в суд с требованием компенсировать причиненный ей моральный и материальный вред за счет хозяйки собаки. Суд удовлетворил иск пенсионерки.

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