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Поклонницы устроили массовую драку на концерте Булановой
По инф. rosbalt.ru   
29 Февраля 2020 г.
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В Рязани во время выступления Татьяны Булановой с хитом 90-х «Не плачь» женщины в зале устроили массовую драку.

Поклонницы устроили массовую драку на концерте Булановой


Инцидент произошел на концерте «Легенды 80-х и 90-х» накануне. Буланова на нем была специальным гостем. Под песню артистки «Не плачь» в зале сцепились зрительницы. Вскоре несколько человек их разняли.

По данным полиции, драку устроили женщины. Полиция ведет проверку.

По инф. rosbalt.ru

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