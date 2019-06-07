Поклонники музыкального авангарда потеряли звезду по имени Доктор Джон

Музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший, носивший псевдоним Доктор Джон, умер в США на 79-м году. Как стало известно Variety, причиной смерти стал сердечный приступ.

Творчество Доктора Джона было ярким скрещением новоорлеанского блюза, рок-н-ролла и психоделического рока.

Исполнитель был шестикратным обладателем премии «Грэмми» (Grammy).

По инф. rosbalt.ru

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