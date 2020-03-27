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Пока обычные граждане скупают гречку, богатые россияне создают частные клиники для себя, любимых
Эллен Ивитс, Stern   
27 Марта 2020 г.
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"Пока Россия остается относительно незатронутой коронавирусом. Однако богатые россияне проявляют предусмотрительность и создают в своих имениях частные клиники. Для российской системы здравоохранения такое поведение может иметь серьезные последствия", - пишет немецкий журнал Stern.

Пока обычные граждане скупают гречку, богатые россияне создают частные клиники для себя, любимых

"В России пока официально зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. Правительство хвастается успешным антикризисным менеджментом, поясняя, что в отличие от многих других стран в России своевременно закрыли границы с Китаем. Однако богатые россияне, очевидно, не верят в то, что пандемия и дальше будет обходить Россию стороной - и проявляют предусмотрительность. Как показывает расследование газеты The Moscow Times, олигархи создают в своих имениях настоящие частные клиники, чтобы лечиться там в случае заражения", - передает издание.

"Газета побеседовала с более чем десятком представителей российских предприятий, продающих аппараты искусственной вентиляции легких. Большинство из них сообщили, что в последние две недели 30% общего оборота приходилось на продажи частным лицам. В настоящий момент во всех фирмах раскуплены все запасы", - говорится в статье.

"Многие мои друзья пытаются достать их", - сказал в разговоре с Moscow Times состоятельный собеседник.

"Одной из богатейших семей России, которая пожелала остаться анонимной, уже удалось заполучить аппарат ИВЛ. "Мы смогли получить один аппарат и пытаемся купить еще два", - сказал один из членов семьи. Аппарат стоит 1,8 млн рублей, но есть "восьмимесячный лист ожидания", пожаловался представитель российской финансовой элиты".

"Другие заходят еще дальше и не только скупают аппараты ИВЛ, но и нанимают врачей, которые при необходимости будут заниматься только ими. Собеседник Moscow Times, который также пожелал остаться анонимным, подтвердил, что он уже заключил подобное соглашение. (...) Пребывание в государственной больнице было бы для него кошмаром", - передает издание.

Как рассказал газете "Комсомольская правда" московский нейрохирург Алексей Кащеев, ему и вовсе поступило предложение о создании настоящего стационара. "То есть пока бедные бегут за гречкой, богатые прорабатывают варианты спасения в случае чего", - сказал он.

"Если богачи продолжат изолироваться в своей роскоши, их поведение может привести к огромным проблемам для системы здравоохранения России, - указывает Stern. - В международном сравнении российские больницы относительно хорошо снабжены аппаратами ИВЛ. По данным компании Headway Group, которая следит за госзакупками, в общей сложности имеется около 42 тыс. - 43 тыс. аппаратов ИВЛ - это 29 аппаратов на 100 тыс. жителей. Для сравнения: в Италии на 100 тыс. жителей приходится лишь 8 аппаратов ИВЛ".

"Однако проблема России состоит в том, что около 25% всех устройств находятся в богатых городских регионах в Московской и Ленинградской областях. В провинции ситуация выглядит мрачно. Например, по оценке независимого новостного журнала "Медуза", в Калужской области на 100 тыс. жителей имеется лишь 5 аппаратов ИВЛ".

"Правительство в Москве обещает увеличить бюджет на покупку медицинского оборудования. Но даже если деньги будут, аппараты ИВЛ с недавних пор достать сложно", - констатирует издание.

Деньги не имеют значения в том, кто хочет быть здоров: желать подобное вправе каждый, и богач, и бедняк. Но те же деньги приобретают огромное значение, когда речь идет о реальных возможностях себя и своих близких вылечить или, по крайней мере, от болячек подстраховать. Тут людям с хорошим финансовым запасом, как говорится, все карты в руки. Но и простым гражданам надо ведь как-то лечиться... Вернее, хотелось бы не как-то, не собирая крохи с барского стола. И здесь надежда, конечно, на государство (на кого же еще?!). Чтобы те же аппараты ИВЛ в достаточном количестве были представлены и в госмедучреждениях, а не только в домах людей с огромными денежными средствами, могущих, как говорится, себе позволить многое.

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Перевод Inopressa.ru

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