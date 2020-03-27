Пока обычные граждане скупают гречку, богатые россияне создают частные клиники для себя, любимых

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"Пока Россия остается относительно незатронутой коронавирусом. Однако богатые россияне проявляют предусмотрительность и создают в своих имениях частные клиники. Для российской системы здравоохранения такое поведение может иметь серьезные последствия", - пишет немецкий журнал Stern.
"В России пока официально зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. Правительство хвастается успешным антикризисным менеджментом, поясняя, что в отличие от многих других стран в России своевременно закрыли границы с Китаем. Однако богатые россияне, очевидно, не верят в то, что пандемия и дальше будет обходить Россию стороной - и проявляют предусмотрительность. Как показывает расследование газеты The Moscow Times, олигархи создают в своих имениях настоящие частные клиники, чтобы лечиться там в случае заражения", - передает издание.
"Газета побеседовала с более чем десятком представителей российских предприятий, продающих аппараты искусственной вентиляции легких. Большинство из них сообщили, что в последние две недели 30% общего оборота приходилось на продажи частным лицам. В настоящий момент во всех фирмах раскуплены все запасы", - говорится в статье.
"Многие мои друзья пытаются достать их", - сказал в разговоре с Moscow Times состоятельный собеседник.
"Одной из богатейших семей России, которая пожелала остаться анонимной, уже удалось заполучить аппарат ИВЛ. "Мы смогли получить один аппарат и пытаемся купить еще два", - сказал один из членов семьи. Аппарат стоит 1,8 млн рублей, но есть "восьмимесячный лист ожидания", пожаловался представитель российской финансовой элиты".
"Другие заходят еще дальше и не только скупают аппараты ИВЛ, но и нанимают врачей, которые при необходимости будут заниматься только ими. Собеседник Moscow Times, который также пожелал остаться анонимным, подтвердил, что он уже заключил подобное соглашение. (...) Пребывание в государственной больнице было бы для него кошмаром", - передает издание.
Как рассказал газете "Комсомольская правда" московский нейрохирург Алексей Кащеев, ему и вовсе поступило предложение о создании настоящего стационара. "То есть пока бедные бегут за гречкой, богатые прорабатывают варианты спасения в случае чего", - сказал он.
"Если богачи продолжат изолироваться в своей роскоши, их поведение может привести к огромным проблемам для системы здравоохранения России, - указывает Stern. - В международном сравнении российские больницы относительно хорошо снабжены аппаратами ИВЛ. По данным компании Headway Group, которая следит за госзакупками, в общей сложности имеется около 42 тыс. - 43 тыс. аппаратов ИВЛ - это 29 аппаратов на 100 тыс. жителей. Для сравнения: в Италии на 100 тыс. жителей приходится лишь 8 аппаратов ИВЛ".
"Однако проблема России состоит в том, что около 25% всех устройств находятся в богатых городских регионах в Московской и Ленинградской областях. В провинции ситуация выглядит мрачно. Например, по оценке независимого новостного журнала "Медуза", в Калужской области на 100 тыс. жителей имеется лишь 5 аппаратов ИВЛ".
"Правительство в Москве обещает увеличить бюджет на покупку медицинского оборудования. Но даже если деньги будут, аппараты ИВЛ с недавних пор достать сложно", - констатирует издание.
Деньги не имеют значения в том, кто хочет быть здоров: желать подобное вправе каждый, и богач, и бедняк. Но те же деньги приобретают огромное значение, когда речь идет о реальных возможностях себя и своих близких вылечить или, по крайней мере, от болячек подстраховать. Тут людям с хорошим финансовым запасом, как говорится, все карты в руки. Но и простым гражданам надо ведь как-то лечиться... Вернее, хотелось бы не как-то, не собирая крохи с барского стола. И здесь надежда, конечно, на государство (на кого же еще?!). Чтобы те же аппараты ИВЛ в достаточном количестве были представлены и в госмедучреждениях, а не только в домах людей с огромными денежными средствами, могущих, как говорится, себе позволить многое.
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