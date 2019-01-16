Поиск "просрочки" на помойках становится распространенной практикой в России

Екатеринбуржцы составили карту помоек, куда выбрасывают просроченные продукты из магазинов и торговых сетей города. Ее составили фриганы — люди, которые из идеологических соображений пытаются использовать выброшенные другими вещи и продукты.

Как следует из комментариев к меткам на этой карте в Google Maps , на помойках фриганы часто сталкиваются с «конкурентами» — бедными людьми и пенсионерами, которые дежурят у баков в ожидании, когда работники торговых сетей выбросят «просрочку».

Так, на одной из точек — рядом с торговым центром «Парус» комментарий гласит: «Вот тут есть, но обычно много пенсионеров».

Малоимущие люди часто пытаются выжить, подбирая просроченную еду у магазинов торговых сетей. Один из таких случаев полтора года назад засняли на видео во дворе переулка Замятина в Екатеринбурге, куда вывозит «просрочку» магазин «Пятерочка». Видно, что мужчину с контейнером просрочки уже поджидают несколько человек. Когда работник вываливает еду на землю и удаляется, бедняки подходят и роются в помоях в поисках условно съедобных продуктов.

Эта практика распространена не только в столице Среднего Урала: так же выживают, например, жители Рязани.

На «Первом канале» фриганов приводили в пример, говоря о способах экономии. Центральное телевидение показало молодую пару, которая экономит на еде, собирая выброшенную еду в контейнерах с мусором.

По инф. rosbalt.ru

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