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Поэт-песенник Николай Добронравов экстренно госпитализирован
По инф. rosbalt.ru   
28 Марта 2019 г.
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В Москве госпитализирован супруг композитора Александры Пахмутовой — поэт-песенник Николай Добронравов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Тelegram-канал «112».

В Москве госпитализирован супруг композитора Александры Пахмутовой — поэт-песенник Николай Добронравов.

По некоторым данным, 90-летний мужчина потерял сознание в своей московской квартире. Ему вызвали «скорую», которая забрала его в больницу.

Николай Добронравов — автор таких стихов, как «Птица счастья», «Беловежская пуща», «Трус не играет в хоккей» и многих других.

По инф. rosbalt.ru

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