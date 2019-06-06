Подтверждается предстоящая встреча Путина и Папы Римского. О чем толковать будут?

В Кремле подтвердили информацию о визите президента РФ Владимира Путина в Рим и Ватикан. Сейчас график поездки верстают. В рамках визита запланирована аудиенция Путина у папы римского Франциска, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сообщает «Интерфакс», визит сейчас детализируется, затем будет сделано соответствующее официальное заявление.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили о том, что планируется встреча Путина и Франциска. По словам помощника президента Юрия Ушакова, планируется, что Путин посетит Италию в середине лета.

Ранее Путин встречался Франциском в 2013-м и 2015 годах.

По инф. rosbalt.ru

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