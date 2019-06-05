Подростковый садизм: девочку заставляли пить из лужи

В Алтайском крае проводится доследственная проверка после сообщений СМИ о 15-летней школьнице, которую другие подростки заставляли пить воду из лужи, сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

Ранее в сети появилось видео, на котором подростки угрозами вынуждают девушку опускать лицо в лужу и пить из нее.

В настоящее время личность потерпевшей установлена, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливается наличие других эпизодов противоправной деятельности в отношении девушки.

Вот только не надо кричать "Куда катится мир!" и делать вид, что "в наше время такого не было". Было. Подростковый садизм - случался в нашем мире всегда, и это ужасно, конечно. Психологи и педагоги прекрасно знают об этой проблеме... Просто в былые времена о таких эксцессах не принято было говорить в СМИ. Сейчас такая возможность появилась - и у нас есть возможность называть вещи своими именами. И, общими усилиями, делать мир подростков добрее. Не проходите мимо подобного! Кстати, а у ваших внуков - все нормально с социальным окружением? Они в безопасности?

По инф. rosbalt.ru

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