Подростковая жестокость: восьмиклассница была избита сверстниками из-за долга в 100 рублей

В Красноярске трое школьников избили ученицу восьмого класса. Повод — ничтожный, но все мы понимаем, что на самом деле в таких случаях выплескивается наружу подростковый садизм, являющийся сложной психологической и педагогической проблемой.

В соцсетях распространился ролик, где видно, как лежащую на земле восьмиклассницу жестоко избивают несколько подростков и девушка. Пострадавшая плачет и просит о пощаде, но ее продолжают бить руками и ногами.

В СК РФ сообщили, что ведут проверку. Причина конфликта то, что девочка якобы задолжала знакомым около 100 рублей.

Буквально на днях похожая история произошла в Алтайском крае — там 15-летнюю школьницу другие подростки заставляли пить воду из лужи. В определенном возрасте во все времена и во всех странах подростки балансируют на грани таких эксцессов, ими движет любопытство к чужим страданиям и жажда грубого самоутверждения — помноженные на стадный инстинкт. Это не значит, что такие эпизоды заслуживают прощения — наоборот, необходима тщательная работа психологов и педагогов, а главное - внимание родителей как к пострадавшим, так и к виновникам насилия. И уж точно — такие случаи нельзя замалчивать. Кстати, а ваши внуки — растут в благоприятной социальной обстановке?

По инф. rosbalt.ru

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