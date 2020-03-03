Подростки из Саратова на школу нападать все-таки не собирались?

Двое 14-летних подростков, арестованных по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают, что готовили нападение. Об этом после посещения подростков в СИЗО рассказала в фейсбуке уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

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«Конечно, пацаны смотрели фильм про колумбайн, причем Женьке больше нравилась там музыка, оба любили оружие. То, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали. Но сейчас говорят, что никого убивать не собирались», — написала в своем омбудсмен.

Загородняя рассказала, что над подростками издевались в школе. Мать одного из них, Игоря, «пыталась договориться с психологом, мол адаптация у него после прихода в новую школу хромает, психолог один раз с парнем встретилась, а потом с классным руководителем вместе беседу провела».

Представитель общественно-наблюдательной комиссии области Николай Скворцов также рассказал, что подростки отказываются от показаний.

«Пацанов допрашивали всю ночь. Итог — видео с признанием в присутствии родственников и психолога. Но без адвоката. Сейчас пацаны не верят, что они сами все это наговорили. Их не били, не пытали. Если не считать ночного допроса и сна на стульях в кабинете следователя», — написал Скворцов в фейсбуке.

26 февраля сотрудники ФСБ в Саратове задержали двух 14-летних подростков на территории заброшенного бомбоубежища, которые, предположительно, готовили нападение на школу. В тот же день Волжский районный суд Саратовской области постановил арестовать подростков.

Школьники состояли в «различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». В бомбоубежище они хранили обрез охотничьего ружья и готовились изготовлять самодельные зажигательные смеси по рецептам из интернета.

Оба подростка признались в подготовке к преступлению. Один из них рассказал, что планировал напасть на школу и убить около 40 человек из мести. Другой добавил, что преступление хотели совершить в мае.

Против них завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц).

Центр общественных связей ФСБ отчитался, что с 2018 года служба нашла около 150 молодежных экстремистских интернет-сообществ и предотвратили более 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Polit.ru

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