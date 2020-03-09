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Подростка, застрелившего сверстника на дне рождения, отправили под домашний арест

По инф. rosbalt.ru   
09 Марта 2020 г.
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14-летнего подростка Артема Саяпина, подозреваемого в убийстве своего ровесника, отправили под домашний арест. Такое решение вынес Колпинский районный суд Петербурга.

Подростка, застрелившего сверстника на дне рождения, отправили под домашний арест

Саяпин будет находиться под арестом до 7 мая 2020 года, но не по месту совершения преступления.

Уточняется, что обвинение подростку не предъявлялось.

Между тем, мать погибшего школьника заявила, что сын погиб в результате «несчастного случая».

По ее словам, подозреваемый в убийстве сын петербургского судьи невиновен, а сам инцидент не связан с наркотиками и алкоголем.

«В результате несчастного случая мой сын погиб. Не было ни ссоры, ни алкоголя, ни наркотиков», — отрезала женщина.

Она также опровергла какой бы то ни было конфликт между ее сыном и преступником.

Подозреваемый был задержан в Пушкинском районе Ленинградской области. По данным СМИ, он является сыном судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.

Адвокат Артем Баконин сообщил, что семья убийцы готова оказать «всяческое содействие семье убитого как в проведении похорон, так и в дальнейшем».

Напомним, ранее тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы было обнаружено в парадной одного из домов в городе Колпино. Как сообщали СМИ, несовершеннолетний подросток застрелил из ружья своего знакомого, а затем перенес тело погибшего на лестничную площадку.

По инф. rosbalt.ru

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