Подписка на газеты и журналы может опять подорожать

Почта России в 2020 году может повысить на 10% тарифы на доставку прессы. Об этом сообщил «Коммерсанту» замгендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

До 2014 года существовало бюджетное субсидирование подписки — 3,5 млрд рублей в год. После его отмены в 2015 году, почта ежегодно направляет около 1,5 млрд рублей в виде скидок на доставку 2,5 тыс. рекомендованных советом при Минкомсвязи изданий, также население получает скидку при оформлении подписки по официальному каталогу.

Однако с 2015 года тарифы на доставку для издателей увеличились почти втрое, а падение подписных тиражей составило 35,8%. Издатели предлагают вернуть почте существовавшее ранее субсидирование, в противном случае, по их словам, «подписка обречена». Если тарифы повысят, то это отразится цене подписки и в целом достигнет 20% (с учетом роста цен на бумагу, после чего начнется массовый отказ от подписки.

В этом году почтовые тарифы уже увеличены на 7%, однако в 2018 году они не повышались.

Напомним, что портал для пожилых moi-goda.ru можно читать совершенно бесплатно в любой точке мира.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ