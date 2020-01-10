Подонок из Магадана: осужден 65-летний насильник и убийца четырехлетней девочки

В Магадане 65-летнего мужчину, приехавшего в регион на заработки, суд приговорил к 24 годам лишения свободы за убийство, изнасилование и надругательство над телом четырехлетней девочки, передает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, преступление было совершено в мае прошлого года. Ребенок пропал с детской площадки возле дома в поселке Снежный под Магаданом. Велись поиски девочки, в которых участвовали спасатели, полицейские и волонтеры общим числом несколько сотен человек.

В итоге следствие задержало мужчину, снимавшего квартиру в доме, где жила девочка, ранее неоднократно судимого за изнасилования. Было установлено, что мужчина изнасиловал ребенка, убил, а затем надругался над телом. После этого он выбросил тело в мусорный контейнер возле дома, в итоге оно было обнаружено на свалке.

Процесс прошел в закрытом режиме. Подсудимый был признан виновным в четырех особо тяжких преступлениях и приговорен к 24 годам лишения свободы. Семь из них — тюремное заключение, остальные 17 осужденный проведет в колонии строгого режима.

Чудовищное злодеяние, конечно! В голове не укладывается... Увы, но такие люди с явным отклонением психики - есть во всех возрастах и во всех социальных категориях. Этому свидетельствует наша хроника разоблачений педофилов (а сколько не разоблачено и ходит на свободе?!)

По инф. rosbalt.ru

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