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Подмосковных коров ублажат классической музыкой. Чтобы доились лучше!
По инф. rosbalt.ru   
14 Июня 2019 г.
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Буренкам в Подмосковье собираются начать проигрывать музыку. Коровам помогут жить и доиться Моцарт, Вивальди, Бетховен...

Процесс дойки коров в Подмосковье скрасят классической музыкой

«Три раза в день во время дойки на ферме „РОТА-АГРО Благовещенье“ — в одном из лучших хозяйств Подмосковья — будет звучать музыка. Сейчас подбирают репертуар, предпочтение отдадут классике — произведениям В.Моцарта, А.Вивальди, Л.Бетховена. По мнению специалистов, музыкальное сопровождение процесса доения способно увеличить надои на 4-5%», — цитирует агентство «Москва» министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

При этом, как отметил министр, основное значение на объем надоев оказывают генетика, содержание, уход и правильное кормление животных.

По инф. rosbalt.ru

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