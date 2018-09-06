Подмосковье: старушку ограбили под видом "работников ЖКХ"

В Подмосковье задержали двух мошенниц, которые под видом работников коммунальной службы похитили у пенсионерки деньги. Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе подмосковной полиции, ими оказались две женщины в возрасте 46 и 57 лет.

Аферистки, представившись работниками коммунальной службы, проникли в квартиру 77-летней местной жительницы, отвлекли ее внимание и похитили более 400 тыс. рублей. Мошенниц поймали во Владимирской области.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферисткам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, отметили в полиции.

По инф. rosbalt.ru

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