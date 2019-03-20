Подмосковье: обнаружен бандитский оружейный схрон времен "лихих 90-х"

В Подмосковье обнаружили крупный тайник с оружием, принадлежавший банде, действовавшей на территории столичного региона в 90-х и 2000-х годах.

По ее словам, в тайнике было обнаружено 36 кг взрывчатки, два самодельных взрывных устройства, а также почти 100 единиц огнестрельного оружия. Среди изъятого следователями оказались гранатометы «Муха» и «Шмель», автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты, револьверы и гранаты. Также в тайники банда хранила более 15 тыс. штук патронов к различным типам оружия. Об этом «Росбалту» сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По словам Петренко, речь идет о банде, занимавшейся похищениями и убийствами людей, а также вымогательствами и рейдерскими захватами столичных предприятий. Оперативникам удалось задержать двух киллеров в рамках уголовного дела, добавила представитель СК РФ.

По инф. rosbalt.ru

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