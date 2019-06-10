Подкуп квартирками: заммэра Якутска задержали за получение взятки квадратными метрами жилья

Заместителя мэра Якутска задержали за получение взятки квадратными метрами жилья в строящемся доме.

По версии СК РФ, вице-мэр по развитию территории Якутска получил от компании-застройщика многоквартирного жилого дома взятку в виде имущественных прав на недвижимость в строящемся доме общей площадью 1 тыс. 491 кв. м. на сумму 114 млн рублей. За это чиновник обещал помощь в получении разрешения на увеличение этажности с 13 до 16 этажей.

При этом, по информации следствия, владельцем и учредителем компании-взяткодателя был сам чиновник вплоть до 2018 года, когда он был назначен на пост вице-мэра.

Сегодня заместитель главы Якутска и двое посредников в передаче взятке были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

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По инф. rosbalt.ru

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