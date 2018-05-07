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Поддерживают ли россияне реформы ЖКХ
По инф. prozkh.ru   
07 Мая 2018 г.
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ВЦИОМ провел большой опрос, чтобы узнать знают ли россияне о реформах ЖКХ и готовы ли поддержать изменения в этой сфере.

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Опрос проведенный в марте 2018 года показал — 76% респондентов следят за изменениями в жилищно-коммунальном хозяйстве. Этот результат можно считать показательным — в исследовании приняли участие 1200 человек из 130 больших и малых населенных пунктов. Опрос проводили в 46 регионах России.

Несмотря на показательность, сенсационными результаты опроса не назовешь. Все по классике — больше всего сферой ЖКХ интересуются граждане старше 35 лет (79%) и жители мегаполисов (78%). А вот молодежь активистами ЖКХ стать не стремиться — только 47% молодых людей от 18 до 24 лет следят за изменениями сферы. Зато среди респондентов старше 55 лет активистов больше всего (96%). Среди жителей сел и деревень процент осведомленных повыше — 67%.

Но так или иначе 90% респондентов участвуют в реформах.

Хотя бы тем, что установили счетчики в квартире (71%) или заменили обычные лампочки на энергосберегающие (69%). 30% пошли дальше и занимаются благоустройством придомовой территории.

Более активно участвуют в жизни своего дома или города немногие — проценты говорят сами за себя. Например, выбирать способ накопления средств на капитальный ремонт будут только 16% опрошенных, а 9% пойдут на общее собрание собственников дома. Контролировать работу управляющей компании будут только 4% респондентов.

Люди с высшим образованием чаще интересуются управлением в сфере ЖКХ (95%). Большинство из них — жители больших городов с населением более 500 тысяч человек (93%).

Отдельный блок вопросов в анкете для респондентов был посвящен проведению энергоэффективного капитального ремонта в доме. Так, 56% знают о том, что можно получить государственную поддержку при использовании энергосберегающих технологий при капремонте. 45% определились где будут аккумулировать средства на восстановление своего дома: в общий котел платят 22% граждан, а на специальный счет откладывают деньги 23% жильцов.

За новостями сферы ЖКХ следят многие — 82% респондентов. Чаще всего через федеральное и местное телевидение — 41% и 36%, Интернет (36%) или информационные стенды в подъезде (14%). Газетами, местными (15%) или федеральными (6%) наши современники почти не интересуются. Радио как средство получение ЖКХ новостей тоже не популярно (13%).Однако 35% не интересуются этими процессами вовсе.

Личные встречи с представителями региональных властей или управляющих компаний также считаются бесполезными. На них ходят только 9% опрошенных. почти столько же информации можно узнать из буклетов в почтовом ящике (8%).

Источник: prozkh.ru

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