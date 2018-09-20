Поддельное "золото" и несуществующие "болезни": как облапошивают стариков

На северо-востоке Москвы задержали двух подозреваемых в мошенничестве с поддельными монетами. В полицию обратился 65-летний пенсионер, сообщили в столичной полиции.

По его словам, на улице к нему подошли двое неизвестных и предложили приобрести у них золотые и серебряные монеты, которые они якобы нашли. В итоге, мужчина передал аферистам 260 тыс. рублей. Проданные монеты оказались поддельными.

Мошенниками оказались приезжие мужчины. Против них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Также в Москве пожилая женщина стала жертвой мошенника, выманившего у нее 350 тыс. рублей за якобы посещение в обход очереди «хорошей поликлиники».

В полиции рассказали, что женщине 1945 года рождения, живущей в Хамовниках, позвонил аферист и представился врачом. Он заявил, что у нее «плохие анализы» и она «может впасть в кому». Напугав жертву, мошенник предложил ей посетить «хорошую поликлинику», но добавил, что там «большая очередь», которую можно обойти за плату.

В итоге напуганная пенсионерка отдала «курьеру из поликлиники» 350 тыс. рублей. Естественно, никакой медицинской помощи они не дождалась. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, мошенника ищут.

По инф. rosbalt.ru

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