Подав милостыню, женщина-инвалид попала в рабство

Жительницу Сызрани обманом увезли цыгане из Молдавии и заставили заниматься попрошайничеством. Только спустя восемь месяцев женщине удалось вырваться из рабства, сообщает «Движение „Альтернатива“».

По данным организации, в сентябре Любовь подала на улице милостыню цыганке. У нее нет одной ноги, и муж попрошайки Мираж решил заработать на подаяниях за счет женщины-инвалида. Он предложил ей работу няней в Твери. Сызранка согласилась, но в итоге ее заставили собирать милостыню, а по ее паспорту получали пенсию по инвалидности. Всего злоумышленники присвоили 30 тыс. рублей.

Когда женщина стала требовать, чтобы ее отпустили домой, ее начали избивать. После переезда в Ленобласть Любовь попросила о помощи одного из водителей на трассе. Он отвез ее в приют для бездомных. При этом цыгане пытались подкупить новых соседей женщины.

Волонтеры отправили Любовь домой в Сызрань. Семья цыган скрылась, их местонахождение сейчас неизвестно.

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По инф. rosbalt.ru

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