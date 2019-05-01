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Подарок ветерану на столетие: трактор! В хозяйстве точно пригодится!
По инф. rosbalt.ru   
01 Мая 2019 г.
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Белорусское посольство в Узбекистане поздравило со столетним юбилеем жителя узбекского города Алмалык ветерана войны Абдурахима Мавлянова. В качестве подарка посол Леонид Маринич «преподнес» трактор МТЗ-82.1, говорится в сообщении дипведомства.

В качестве подарка посол Леонид Маринич «преподнес» трактор МТЗ-82.1

Даритель уточнил, что решение о подарке приняли на «Минском тракторном заводе», рассчитывая, что трактор будет полезен в фермерском хозяйстве семьи ветерана.

Сообщается, что Мавлянов воевал в Великую Отечественную войну в Белоруссии, имеет награды за освобождение республики от гитлеровских войск.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился выделить по 7,5 млн сумов ($900) каждому участнику войны в связи с 74-й годовщиной победы. В настоящее время в Узбекистане проживают 878 ветеранов.

По инф. rosbalt.ru

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