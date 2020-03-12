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Под Тамбовом пропала девчушка. Нашли через четыре дня... в земле
По инф. rosbalt.ru   
12 Марта 2020 г.
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Тело пропавшей четыре дня назад 13-летней девочки нашли в лесу в Котовске. Труп был закопан в землю, сообщается на сайте регионального управления СК России.

Тело пропавшей под Тамбовом 13-летней девочки нашли закопанным в лесу

Ребенок пропал в селе Бокино Тамбовского района после школьной дискотеки. После обращения в полицию родителей девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в преступлении был задержан 35-летний житель Котовска. Он сообщил следователям, что 7 марта ехал по селу за рулем легкового авто и сбил школьницу, после чего погрузил тело в машину, вывез к реке и сбросил в воду. Ребенка искали четыре дня, в поисках было задействовано около 600 человек.

Показаниям предполагаемого преступника жители села Боково не поверили. Они устроили народный сход, где заявили, что не верят версии подозреваемого. Люди полагают, что он мог быть в машине не один, и ребенок мог стать жертвой изнасилования и убийства.

Добавим, во время следственного эксперимента полицейским пришлось перекрывать дорогу, чтобы не допустить самосуда разгневанных селян над мужчиной.

Теперь к делу подключены судмедэксперты, которым доставили тело девочки. Они установят точную причину смерти ребенка.

Увы, но такие вот трагедии - убийства (и случайные, и непреднамеренные) детей - нет нет, да и происходят в разных регионах страны. И в связи с этим неизбежно встает вопрос - какое наказание понесут убийцы? Конечно, хотелось бы, чтобы самое строгое из возможных...

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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