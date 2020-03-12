Под Тамбовом пропала девчушка. Нашли через четыре дня... в земле

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Ребенок пропал в селе Бокино Тамбовского района после школьной дискотеки. После обращения в полицию родителей девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По подозрению в преступлении был задержан 35-летний житель Котовска. Он сообщил следователям, что 7 марта ехал по селу за рулем легкового авто и сбил школьницу, после чего погрузил тело в машину, вывез к реке и сбросил в воду. Ребенка искали четыре дня, в поисках было задействовано около 600 человек.
Показаниям предполагаемого преступника жители села Боково не поверили. Они устроили народный сход, где заявили, что не верят версии подозреваемого. Люди полагают, что он мог быть в машине не один, и ребенок мог стать жертвой изнасилования и убийства.
Добавим, во время следственного эксперимента полицейским пришлось перекрывать дорогу, чтобы не допустить самосуда разгневанных селян над мужчиной.
Теперь к делу подключены судмедэксперты, которым доставили тело девочки. Они установят точную причину смерти ребенка.
Увы, но такие вот трагедии - убийства (и случайные, и непреднамеренные) детей - нет нет, да и происходят в разных регионах страны. И в связи с этим неизбежно встает вопрос - какое наказание понесут убийцы? Конечно, хотелось бы, чтобы самое строгое из возможных...
Как минимум десять женщин стали жертвами сексуального домогательства со стороны 79-летнего оперного певца Пласидо Доминго. Инциденты имели место в период с 1986 года, когда он был назначен художественным консультантом, и до октября 2019 года, когда он покинул этот пост.
Американская аналитическая компания Inrix опубликовала рейтинг 900 городов мира, с самыми долгими пробками. В рейтинге за первые месяцы этого года Петербург занял 11 место, обогнав даже Москву, которая расположилась на 17-й строчке.
Эксперты сопоставили среднюю стоимость автомобиля на вторичном рынке со среднероссийской зарплатой в начале 2020 года, чтобы выяснить, сколько времени нужно копить россиянам на покупку автомобиля. Оказалось, что в среднем по стране на это потребуется почти год.
Новейшие танки Т-90 М «Прорыв» впервые проедут по Красной площади на параде Победы 9 мая. Как сообщили в Минобороны РФ, в военном параде примут участие пять типов танков. По традиции, прохождение по Красной площади механизированной колонны откроют легендарные танки Великой отечественной войны — Т-34.
Международная команда геологов и археологов обнаружила свидетельства мощного космического удара, который уничтожил один из самых ранних в мире населенных пунктов — город Абу-Хурейра. Он был расположен на севере современной Сирии и был сожжен «огнем с неба».
Палеоантропологи провели анализ каменных орудий возрастом до 1,6 миллиона лет, которые были найдены на территории Эфиопии, и пришли к выводу, что представители вымершего вида гоминидов Homo erectus были куда изобретательнее, чем считалось раньше.
В Египте польские археологи, проводящие раскопки возле знаменитого храма Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, обнаружили королевский тайник: каменный сундук возрастом около 3500 лет, содержащий ритуальные предметы и упоминание имени фараона Тутмоса II.
Врачи сообщили о втором случае излечения от ВИЧ. Так называемый «лондонский пациент» полностью выздоровел после хирургического лечения. Первым выздоровевшим человеком 13 лет назад был «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун.
Военнослужащие и штатские сотрудники немецкой зондеркоманды СС-10 «а» причастны не только к массовому убийству 214 воспитанников Ейского детского дома в 1942 году, но и к эпизодам геноцида в Ростовской области. Как сообщил директор государственного архива Ростовской области Николай Трапш, в ходе расследования найдены показания свидетелей, называющих нацистских палачей, расстреливавших и убивавших инвалидов в Таганроге и Ростове-на-Дону.
В недавнем интервью известный актёр и священник Иван Охлобыстин высказал своё мнение о нынешней молодёжи. Он считает, что различий между его поколением и тем, кому сейчас 15-16 лет, не так уж и много. При этом многие пожилые люди настроены скептически по отношению к молодым и всё время их критикуют, сравнивая с тем, что было в их молодости.
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