Под Петербургом тюлениха просила помощи прямо на огороде

В центр спасения ластоногих под Петербургом привезли двух новых тюленей. Животные стали жертвами нападения птиц и не выжили бы, если бы им не пришли на помощь люди.

Как сообщают в Фонде друзей балтийской нерпы, возле поселка Куземкино волонтеры спасли взрослую самку. Тюлень ждала их прямо в огороде. Большая загадка, как она туда добралась, зоозащитники полагают, что самочка могла проползти четыре километра по лесу.

Пока тюлениха находилась на суше, ее исклевали дикие птицы. Она напугана, истощена, измотана, но опасности для жизни нет.

Еще одного тюлененка волонтеры спасли с пляжа в поселке Комарово. Этот тюлененок также стал жертвой нападения птиц. Также у него диагностировали воспаление пупочного остатка.

Ближайшие месяцы тюлени будут восстанавливаться в центре спасения ластоногих. А когда они окрепнут, их выпустят в дикую природу.

Животные, как и люди, частенько попадают в беду, но часто такие истории имеют хороший финал. Почитать про это можно в нашей хронике "из мира братьев меньших"!

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