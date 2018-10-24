ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Под Петербургом чиновники, убегая от полиции, выкидывали на ходу пятитысячные купюры
По инф. rosbalt.ru   
24 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

5000

Глава поселка Токсово Андрей Кожевников и депутат совета депутатов Михаил Кучерявый пытались скрыться от полиции. По дороге они выбрасывали из окна машины пятитысячные купюры, передает 47 news.

Ранее Следственный комитет сообщал, что в Токсово глава администрации получил 300 тыс. рублей — часть взятки за подписание контрактов о выполненных работах по госзаказу и покровительство. Впоследствии полиция задержала главу администрации.

Подозреваемому стало плохо, его увезли в больницу. СМИ отмечают, что у него предынфарктное состояние. По данным 47news, Кожевникова сопровождал депутат местного совета депутатов Михаил Кучерявый — якобы он получил деньги и отнес их в машину к чиновнику. Банкноты были помечены специальным составом. Полицейским удалось блокировать автомобиль депутата и главы МО. Но осмотр места происшествия затянулся — стражам порядка пришлось собирать купюры на дороге.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 