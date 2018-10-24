Под Петербургом чиновники, убегая от полиции, выкидывали на ходу пятитысячные купюры

Глава поселка Токсово Андрей Кожевников и депутат совета депутатов Михаил Кучерявый пытались скрыться от полиции. По дороге они выбрасывали из окна машины пятитысячные купюры, передает 47 news.

Ранее Следственный комитет сообщал, что в Токсово глава администрации получил 300 тыс. рублей — часть взятки за подписание контрактов о выполненных работах по госзаказу и покровительство. Впоследствии полиция задержала главу администрации.

Подозреваемому стало плохо, его увезли в больницу. СМИ отмечают, что у него предынфарктное состояние. По данным 47news, Кожевникова сопровождал депутат местного совета депутатов Михаил Кучерявый — якобы он получил деньги и отнес их в машину к чиновнику. Банкноты были помечены специальным составом. Полицейским удалось блокировать автомобиль депутата и главы МО. Но осмотр места происшествия затянулся — стражам порядка пришлось собирать купюры на дороге.

По инф. rosbalt.ru

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