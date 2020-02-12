Почти половина россиян готова отказаться от поездок на машине

Почти половина российских водителей готова отказаться от личного транспорта в пользу общественного, если стоимость бензина и в целом обслуживания автомобиля повысится. Треть россиян, которые не имеют собственного автомобиля, объясняют это тем, что им удобнее передвигаться на общественном транспорте. Недостаточно разнообразные маршруты и расписание — основные недостатки общественного транспорта, которые отметили и водители, и пешеходы.
По данным опроса «Авито Авто», результаты которого оказались в распоряжении «РГ», среди всех респондентов водителей со своим автомобилем оказалось в 2,5 раза больше, чем пешеходов, которые ездят на общественном транспорте: 72% против 28%.
Согласно результатам опроса, 13% респондентов ездят на российских машинах ВАЗ (Lada). На втором месте оказались автомобили южнокорейского бренда Kia (11%), на третьем — японская марка Toyota (10%). В топ-5 популярных автомобильных марок в целом по России также вошли машины Nissan и Ford (по 7%).
Подавляющее большинство респондентов (67%) отметили, что автомобиль им необходим для поездок по городу. Еще около четверти опрошенных (23%) используют авто для дальних поездок и выездов за город.
Более трети респондентов (37%) в среднем тратят на бензин от 3 до 5 тысяч рублей в месяц. 27% водителей расходуют от 1 до 3 тысяч рублей в месяц. Свыше 10 тысяч рублей на бензин в месяц уходит у 3% опрошенных, при этом 4% респондентов тратят на топливо для своего авто не более 1 тысячи рублей в месяц.
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В среднем по стране за отчетный период стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 6 копеек до 42,45 рубля, цена бензина марки АИ-95 — также на 6 копеек до 45,89 рубля. Бензин марки АИ-98 подорожал на 6 копеек до 51,96 рубля.
Около половины водителей, которые участвовали в опросе, ответили, что готовы отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта в случае повышения цен на бензин и обслуживания машины (47%). Увеличение пробок на дорогах и повышение налогов на автомобили являются популярными причинами для отказа от частного авто для 44% и 29% респондентов соответственно.
По 26% опрошенных в качестве причин возможного отказа от авто называют снижение стоимости проездного билета или строительство станции метро рядом с их домом.
На вопрос «Почему у вас нет личного автомобиля» почти половина (44%) респондентов ответила, что им не хватает денежных средств на покупку автомобиля. При этом около трети — 34% — отметили, что им удобнее ездить на общественном транспорте. 24% опрошенных признались, что боятся ездить за рулем, а 7% пешеходов ответили, что не имеют свой автомобиль по экологическим убеждениям.
В ходе опроса 12% респондентов вписали свой вариант ответа в графе «другое»: опрошенные отвечали, что у них нет водительских прав или они пользуются автомобилем совместно с кем-то (например, с членами семьи).
65% респондентов в среднем тратят на проезд в общественном транспорте не более 1 тысячи рублей в месяц: 37% расходуют 500 рублей в месяц, а 28% — от 500 до 1 тысячи рублей. Еще 2% опрошенных отметили, что тратят на поездки от 4 до 5 тысяч рублей в месяц. Свыше 5 тысяч рублей в месяц тратит всего 1% респондентов.
В целом по стране российские водители и пешеходы считают, что для комфортабельной поездки на общественном транспорте стоит улучшить расписание передвижения транспорта и увеличить разнообразие маршрутов (по 54% ответов). 46% респондентов отметили, что им не хватает наличие рейсов в ночное время.
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